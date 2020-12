Il maltempo ci farà compagnia anche il primo giorno del nuovo anno. Per domani, venerdì primo gennaio 2021, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sarà allerta meteo gialla a Capodanno in sei regioni. Una ondata di maltempo riguarderà soprattutto le aree del Centro-Sud e la Sardegna.

Allerta meteo gialla domani in sei regioni

Sul sito del Dipartimento della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per il primo gennaio. Queste nei dettagli le zone a rischio per la giornata di Capodanno. Sul sito si legge che per Campania, Sardegna e Toscana si rimanda ai rispettivi bollettini regionali.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Lazio: Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Sardegna: Logudoro, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu;

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere;

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Lazio: Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Toscana: Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia.

Previsioni meteo Capodanno

Come inizierà il 2021 dal punto di vista meteorologico? Le previsioni meteo del primo gennaio indicano che è in arrivo una nuova perturbazione che porterà piogge e neve anche in pianura. E in generale, secondo il colonnello Mario Giuliacci, durante i primi 15 giorni di gennaio sarà protagonista una grande ondata di freddo, che si intensificherà a partire dal 9 complice l’arrivo di aria gelida dal Circolo Polare Artico.