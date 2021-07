Maltempo con temporali, allerta meteo lunedì della Protezione civile: tutte le regioni a rischio Ancora maltempo sull’Italia. Allerta meteo arancione per rischio temporali della Protezione civile nella giornata di domani, lunedì 19 luglio, su parte del Molise e allerta gialla in altre sette regioni. La Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo già in vigore per piogge e temporali fino alla sera di domani.

La giornata di domani, lunedì 19 luglio 2021, vedrà ancora protagonista il maltempo tanto che la Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sarà allerta arancione per rischio temporali in parte del Molise e allerta gialla in altre regioni italiane. Persiste dunque su gran parte d’Italia l’annunciata fase di maltempo che si estenderà nelle prossime ore a parte del Centro-Sud.

Maltempo e allerta meteo, il bollettino di criticità del 19 luglio

Sul sito della Protezione civile è stato pubblicato come al solito il bollettino di criticità per la giornata di domani, lunedì 19 luglio. È il seguente:

Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione:

Molise: Litoranea.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Litoranea

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico;

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

In Campania prorogata allerta meteo di altre 24 ore

La Protezione Civile della Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo già in vigore su tutta la Regione per piogge e temporali fino alle 23.59 di lunedì 19 luglio. La perturbazione "insisterà per ulteriori 24 ore sul territorio regionale: per tutta la giornata di oggi e di domani si prevedono rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei temporali”. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da "una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento".