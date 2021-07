Temporali, vento e grandine: prorogata l’allerta Meteo in Campania per altre 24 ore Prorogata di 24 ore l’allerta meteo in Campania: previsti rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento, fulmini e grandinate. Lo ha comunicato la Protezione Civile della Campania, che ha portato così l’allerta meteo di colore giallo fino alle 23.59 di domani, lunedì 19 luglio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prorogata per 24 ore l'allerta meteo di colore giallo sulla Campania da parte della Protezione Civile regionale, che prevede piogge e temporali fino alle 23.59 di domani, lunedì 19 luglio. "La perturbazione", spiega il dipartimento della protezione civile, "insisterà per ulteriori 24 ore sul territorio regionale" e dunque sono previste "per tutta la giornata di oggi e di domani rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei temporali. Fenomeni temporaleschi che saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento", ma non saranno escluse neppure "possibili tempeste di fulmini e grandinate".

I rischi idrogeologici riguardano soprattutto possibili ruscellamenti, inondazioni delle aree limitrofe ai corsi d'acqua, ma anche allagamenti di locali interrati ed al piano terreno, possibile caduta di rami o alberi se non eventi franosi nelle località più esposte. Altro rischio riguarda invece il possibile riempimento del sistema di smaltimento delle acque piovane, che rischia di portare ad allagamenti di strade là dove il sistema è già critico o soggetto in queste ore ad altri violenti temporali. L'allerta meteo si esaurirà attorno alla mezzanotte di domani, quando la perturbazione dovrebbe definitivamente lasciare la Campania e dirigersi verso est, in direzione della Puglia e dei Balcani. L'allerta meteo delle scorse ore aveva portato anche al rinvio del concerto della cantante Gaia nel cortile di Palazzo Reale a Napoli, che verrà recuperato il prossimo 31 luglio