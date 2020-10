Anche queste settimana il maltempo sarà protagonista in diverse regioni d’Italia e per alcune zone del Centro-Sud nelle prossime ore si registrerà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. Per questo, il Dipartimento della Protezione civile ha diramato per domani, martedì 13 ottobre, un avviso di allerta meteo-idro gialla su tre regioni, tra Centro e Sud Italia. Ecco, di seguito, nel dettaglio la situazione regione per regione.

Allerta meteo 13 ottobre: l’elenco delle regioni a rischio

Secondo quanto si legge sul sito della Protezione civile è stata diramata per domani, martedì 13 ottobre, allerta meteo gialla su settori di tre regioni, ovvero Abruzzo, Calabria e Sicilia. Nei dettagli, il bollettino di criticità per il 13 ottobre è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale.

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale;

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale;

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Le previsioni meteo di martedì 13 ottobre

Le previsioni meteo di martedì 13 ottobre confermano l’arrivo di ultime piogge al Sud, tra Campania, Calabria e versante orientale della Sicilia, e sulla Sardegna, prima di una temporanea pausa asciutta che garantirà un clima più sereno su buona parte della penisola. Per quanto riguarda le temperature, farà piuttosto freddo al mattino, specie sulle pianure del Nord, dove non sono escluse le prime gelate notturne della stagione segnatamente nelle zone di aperta campagna.