Il maltempo non lascia l'Italia. Dopo i nubifragi di oggi, anche per la giornata di domani il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. Una vasta area di bassa pressione interessa il Mar Mediterraneo centrale, determinando condizioni di diffusa instabilità su gran parte della penisola, con temporali specie sulle zone interne e a ridosso dei rilievi. L'avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede dal primo pomeriggio di oggi, martedì 8 giugno, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione alla Calabria e alla Sicilia nord-orientale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Domani sarà allerta meteo gialla in altre zone dell'Italia.

Allerta gialla mercoledì in parte del Piemonte e al Sud

Per la giornata di domani, mercoledì 9 giugno 2021, sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata allerta gialla su parte di Piemonte, sull'intero territorio di Campania e Calabria, su parte di Basilicata e Sicilia. Sul sito della Protezione Civile è disponibile il bollettino di criticità per la giornata di domani:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Varaita, Maira e Stura

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico:

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.