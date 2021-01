Per la giornata di domani, sabato 16 gennaio, per quanto riguarda le allerte meteo la mappa dell'Italia è tutta "verde", come vediamo sul sito della Protezione Civile, ma nelle prossime ore forti venti saranno protagonisti sul Paese. Una perturbazione sta interessando in particolare il Centro-Sud. "Una perturbazione, associata a un minimo presente sul Mar Tirreno, sta interessando le Regioni centro-meridionali italiane. Nel corso della prossima notte questo minimo, in spostamento verso Est, causerà il temporaneo rinforzo della ventilazione settentrionale sui settori ionici", si legge in un comunicato diffuso dalla Protezione Civile. Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani: cosa prevede

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L'avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede, dal mattino di domani 16 gennaio, venti da forti a burrasca settentrionali su Puglia centro-meridionale e Calabria, specie settori ionici. Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato ogni giorno in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni e lo si trova sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.