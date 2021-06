L'intensa fase di maltempo che ha colpito in queste ore l'Italia proseguirà ancora anche per le prossime 24 ore, generando in alcune aree del Paese fenomeni meteorologici anche intensi che potrebbero portare a situazioni di pericolo. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per la giornata di domani, venerdì 11 giugno, un aumento del rischio meteo per otto regioni per le quali è stata valutata una allerta gialla di ordinaria criticità.

Allerta meteo per temporali domani su 8 regioni

Nel Dettaglio, la giornata di domani sarà caratterizzata da una elevata instabilità meteorologica che porterà a una continua variabilità delle condizioni meteo nel corso del giorno. L'alta pressione infatti rimarrà ai margini della Penisola lasciando spazio a correnti settentrionali che saranno responsabili dello sviluppo di improvvisi temporali, in particolare nelle ore pomeridiane e soprattutto sulle zone montuose sia al nord che al centro sud. I fenomeni temporaleschi più intensi son attesi proprio sui rilievi appenninici delle regini centrali e in parte di quelle meridionali. Per questo, sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni previsti, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, per la giornata di domani, venerdì 11 giugno, ha valutato una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Valutata inoltre una allerta gialla per rischio idraulico sulla Basilicata e una allerta per rischio idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria Lazio e Sicilia

Tutte le allerte meteo per venerdì 11 giugno

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico