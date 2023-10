Maltempo, allerta meteo rossa e arancione domani 1 novembre: le regioni a rischio Mercoledì 1 novembre allerta meteo rossa e arancione della Protezione civile su alcuni settori del Veneto. Allerta gialla in 10 regioni.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo non lascia l’Italia e per la giornata di domani 1 novembre valutata una nuova allerta meteo rossa e arancione in Veneto e allerta gialla in dieci regioni per rischio temporali, idrogeologico e idraulico. La Protezione civile infatti ha emesso per domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende e modifica quello in vigore.

Maltempo, allerta meteo rossa e arancione domani in Veneto

Mentre la precedente perturbazione sta per lasciare il Paese, infatti, una nuova fase perturbata si appresta ad arrivare sulla Penisola che porterà nuovo maltempo prima al Centro-Nord e poi, in serata, anche al Sud.

Temporali e piogge, in estensione su territori già pesantemente colpiti dal maltempo con accumuli molto significativi, hanno decreto un aumento del rischio idrogeologico e idraulico per molti settori delle regioni del nord. Per domani valutata quindi una allerta meteo rossa e arancione su alcuni settori del Veneto centro settentrionale.

Allerta meteo gialla in 10 regioni per domani 1 novembre

Il bollettino di criticità della protezione civile ha valutato per domani, mercoledì 1 novembre anche una allerta gialla in dieci regioni. Per problemi tecnici il bollettino nazionale di allerta meteo-idro non è visibile come ogni giorno sul sito della Protezione civile, per i dettagli dunque si rimanda ai siti regionali.

In Toscana la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico con validità fino alla mezzanotte di mercoledì 1 novembre, per tutta l'area di nord ovest.

Meteo, le previsioni per domani 1 novembre

Le previsioni meteo per domani 1 novembre indicano fin dal mattino molte nubi e piogge sulla Liguria, in estensione a Piemonte, Lombardia, rilievi del triveneto ed emiliani. Anche al Centro copertura sempre più estesa nel corso del giorno sulle regioni tirreniche come Toscana, Lazio e Sardegna con piogge e locali rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle aree appenniniche e all'entroterra di Marche ed Abruzzo. Rapido peggioramento del tempo dal pomeriggio anche in Campania, Molise, appennino pugliese, Basilicata tirrenica, nord Calabria e Sicilia occidentale con piogge e locali temporali, più frequenti e diffusi sull'area campana e sul versante tirrenico lucano.