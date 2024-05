video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 22 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani 22 maggio una allerta meteo rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in sei regioni del centro nord per rischio temporali, rischio idraulico e idrogeologico.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo sull’Italia non si ferma e anche per domani, mercoledì 22 maggio, è allerta meteo rossa in Veneto, allerta arancione in Emilia Romagna e allerta gialla in sei regioni del centro nord. Tutta colpa di una vasta area depressionaria che sta interessando parte delle regioni centro-settentrionali italiane, specie quelle di Nord-Est, dove sono attese piogge diffuse e localmente persistenti che faranno innalzare i livelli dei fiumi.

Allerta meteo rossa in Veneto domani 22 maggio

In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, la Protezione civile ha valutato per domani 22 maggio una allerta meteo rossa in Veneto per rischio idrogeologico su Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone. “Nelle zone in allerta idraulica innalzamento significativo dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento della prima/seconda soglia. Si evidenzia il generale stato di sofferenza delle strutture arginali dei principali corpi idrici delle zone Bacchiglione, FrattaGorzone, Muson, fortemente sollecitati dalle condizioni idrometriche attuali e raggiunte nei giorni scorsi. Si mantiene una criticità idraulica rossa lungo il fiume Fratta” spiegano dalla protezione civile locale.

Mercoledì allerta arancione in Emilia-Romagna e Veneto

Sempre in Veneto domani 22 maggio è allerta arancione per rischio idraulico su Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. Allerta arancione per rischio idrogeologico su Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Allerta arancione anche su Costa ferrarese in Emilia Romagna.

Allerta gialla domani in sei regioni

La Protezione civile ha valutato per domani anche una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idraulico e idrogeologico su Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte e Umbria. Tutte le allerte meteo:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Emilia Romagna: Costa ferrarese Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Pianura settentrionale

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Pianura settentrionale Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Meteo, le previsioni per domani 22 maggio

Le previsioni meteo per domani mercoledì 22 maggio indicano ancora piogge intense e locali temporali su tutto il nord con fenomeni forti attesi al mattino e nel pomeriggio su Piemonte, Lombardia, Veneto e pianura emiliano-romagnola ma in attenuazione dalla sera. Al centro nuvolosità estesa accompagnata da piogge e locali rovesci al primo mattino su Alta toscana, Umbria e Sardegna nordoccidentale, in successiva rapida estensione anche alle altre zone altre regioni specie del versante tirrenico. Al sud qualche annuvolamento consistente con locali piogge attese su Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria,