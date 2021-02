Sarà il weekend di Burian e arriverà il freddo e probabilmente anche la neve sull'Italia. Già da domani, 11 febbraio, una perturbazione di origine atlantica raggiungerà, dapprima le regioni nord-occidentali e la Sardegna, estendendosi successivamente alle regioni centrali peninsulari della Penisola. Il contestuale richiamo, nei bassi strati, di aria fredda di origine polare porterà ad un abbassamento delle temperature, marcato nella giornata di sabato, in estensione a tutte le regioni, con nevicate fino a quote di pianura iniziando dal centro-nord, con possibili estese formazioni di ghiaccio al termine delle precipitazioni.

Allerta arancione in Lazio, gialla in tre regioni

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal pomeriggio di domani, venerdì 12 febbraio, precipitazioni nevose a quote di pianura su Emilia-Romagna e Toscana, in estensione dalla sera ad Umbria e Abruzzo, con apporti al suolo da deboli a moderati. ulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 12 febbraio, allerta arancione per rischio idraulico sull’area dell’Appennino di Rieti nel Lazio, allerta gialla su parte dell’Emilia-Romagna, del Molise e della Basilicata.

Previsioni meteo di domani 12 febbraio

Le previsioni meteo di domani 12 febbraio indicano un brusco cambiamento climatico su tutta l’Italia in chiave invernale. Cielo coperto sin dalla mattinata su gran parte del Paese. Le prime nevicate arriveranno a a quote di pianura sulle regioni del nord, in particolare su quelle occidentali come Piemonte e Valle d’Aosta. La neve si estenderà poi anche la resto del nord e interesseranno anche l’Appennino centro meridionale a quote intorno ai 700 metri.