Maltempo, allerta meteo per temporali domenica 8 maggio: tutte le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali domani, domenica 8 maggio, per la Sicilia, e allerta meteo gialla per Basilicata, Calabria, Molise, Puglia.

Domenica di maltempo su gran parte dell'Italia domani, 8 aprile. Temporali sono previsti in particolare sulle regioni adriatiche del Centro e del Sud, tanto che la Protezione civile ha deciso di diramare avviso di allerta meteo arancione sulla Sicilia e avviso di allerta gialla su altre 5 Regioni. Ecco, allora, cosa dovremo aspettarci per le prossime ore.

Allerta meteo gialla per temporali in 5 regioni, arancione in Sicilia

La Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per temporali su Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia, per rischio idrogeologico su Abruzzo, Calabria e Molise, Addirittura sulla Sicilia l'allerta sarà arancione, come si legge sul sito internet ufficiale:

Moderata criticità per rischio temporali /Allerta arancione:

Sicilia : Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico;

Sardegna : Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sicilia : Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

Basilicata : Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise : Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia : Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia : Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto;

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.

Le previsioni meteo di domani domenica 8 maggio

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 8 maggio, pioverà su gran parte del Nord Italia, e sulla restante parte ci saranno nuvole. Il tempo migliorerà verso il pomeriggio, soprattutto su Emilia-Romagna e Veneto. La situazione sarà simile anche al Centro, in particolare arriveranno temporali su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, e al Sud, dove sono attesi rovesci, anche intensi, sulla Sicilia, e ancora piogge in Puglia, Calabria e Basilicata.