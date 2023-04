Maltempo, allerta meteo per temporali domani mercoledì 5 aprile: le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domani, mercoledì5 aprile, allerta meteo gialla su Calabria, Basilicata e Sicilia.

A cura di Redazione Meteo

Il maltempo continua a insistere su alcune regioni italiane dove la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per domani, mercoledì 5 aprile: si tratta di Calabria, Basilicata e Sicilia, per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Ecco, di seguito, tutti i settori interessati, come comunicato sul sito ufficiale del Dipartimento.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Stando a quanto comunicato sul sito della Protezione civile, i settori regionali interessati dall'avviso di allerta meteo gialla peer domani, mercoledì 5 aprile, sono i seguenti:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla):

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.

Meteo, le previsioni per domani 5 aprile

Secondo le previsioni meteo di domani, mercoledì 5 aprile, ci sarà tempo instabile su gran parte dell'Italia, in particolare al Sud dove sono attesi temporali anche di forte intensità. Prevista anche neve sulle zone appenniniche oltre 500-1000 metri. Più soleggiato al Nord. Giù anche le temperature, con possibilità di gelate anche in pianura al Centro Nord, e che si terranno più basse almeno fino al weekend di Pasqua.