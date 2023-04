Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta 2023, le previsioni meteo del colonnello Guidi Tempo instabile e temperature al di sotto della media per Pasqua e Pasquetta 2023. Le previsioni meteo indicano per domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile tempo freddo e cielo nuvoloso, con qualche pioggia al Sud, come spiega a Fanpage.it il colonnello dell’Aeronautica Militare Guido Guidi.

Intervista a Guido Guidi Tenente colonnello dell'Aeronautica Militare

A cura di Chiara Ammendola

Tempo instabile a Pasqua e Pasquetta, soprattutto al Sud dove non è escluso l'arrivo di qualche temporale, mentre al Centro-Nord non pioverà ma le temperature subiranno un netto calo. È quanto riferisce a Fanpage.it il tenente colonnello dell'Aeronautica Militare Guido Guidi analizzando le previsioni meteo per la settimana in arrivo: “Questa settimana il tempo continuerà a essere piuttosto variabile – spiega – il giorno di Pasqua il tempo non sarà affatto stabile, quindi dimentichiamoci il sole, ma soprattutto non sarà caldo: il mare quindi rimandiamolo al 25 aprile, perché al momento è meglio non andarci”.

Guido Guidi, tenente colonnello dell’Aeronautica Militare

Secondo il colonnello Guidi dopo il maltempo che in questi giorni ha colpito principalmente le regioni meridionali e "che sparirà tra oggi e domani", il tempo sarà "piuttosto variabile": “Ci saranno poche piogge salvo qualche temporale a metà settimana tra mercoledì e giovedì sempre al Centro-Sud – continua – a colpire però è il contesto in cui il tempo muterà che è quello di temperature leggermente sotto la norma, quindi sicuramente non caldo”.

Previsioni meteo di Pasqua, tempo instabile e piogge al Centro-sud

La variabilità assumerà i caratteri del maltempo verso la fine della settimana quando è previsto l'arrivo di una "debole perturbazione che passerà tra il Nord-Ovest e le regioni tirreniche tra venerdì e sabato e che influirà sui giorni di Pasqua e Pasquetta soprattutto al Sud". “Il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile, sicuramente ci sarà molta variabilità e nessuna stabilità – spiega – pioverà sicuramente al Centro-Sud, pioverà poco invece al Nord”.

Persiste dunque il tema della mancanza di pioggia sulle regioni settentrionali dove "neanche in questa fase di variabilità arriveranno piogge significative, perché le correnti arrivano da Nord e quindi le regioni italiane sono protette dalle Alpi". “Purtroppo sul Settentrione non piove – continua il colonnello Guidi – persiste la siccità e il problema resta”.

Meteo Pasquetta, le previsioni per lunedì 10 aprile

La situazione meteo muta leggermente in positivo il giorno di Pasquetta quando "il tempo dovrebbe essere buono al Nord e al Centro tirreno, ma non caldo, e invece ancora incerto sulle regioni Adriatiche e sul Meridione". Nonostante il sole però le temperature rimarranno basse: “Nei primi due-tre giorni di questa settimane al Meridione farà freddo tanto che tornerà anche un po' di neve in Appennino – conclude Guidi – e le temperature saranno nettamente inferiori rispetto alla media del periodo. Sarà una primavera dal volto freddo, poi ci sarà una ripresa con più sole al Nord e al Centro e circa 16-17 gradi: continuerà a non fare caldo ma nemmeno freddo”.