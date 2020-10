Maltempo, allerta meteo per temporali domani 24 ottobre: l’elenco delle regioni a rischio

La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, sabato 24 ottobre, a causa di temporali in arrivo soprattutto al Centro-Italia. C’è rischio temporali per alcuni settori di Marche e Umbria, rischio idrogeologico in Umbria, Marche e anche in settori del Lazio.