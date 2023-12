Maltempo, allerta meteo per tempesta di vento forte domani 22 dicembre: le regioni a rischio Una vera e propria tempesta di vento forte interesserà l’Italia nelle prossime ore. La Protezione civile ha lanciato una nuova allerta meteo per domani venerdì 22 dicembre per venti forti fino a burrasca e per mareggiate lungo le coste esposte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

A causa dell’improvvisa irruzione di fortissime correnti di aria dal nord Europa, l’Italia nelle prossime ore dovrà fare i conti con una vera e propria tempesta di vento forte. Per questo la Protezione Civile ha lanciato una nuova allerta meteo per domani venerdì 22 dicembre per venti forti fino a burrasca e per mareggiate lungo le coste esposte. Responsabile del maltempo è una perturbazione che attualmente staziona sull’Europa orientale e viene alimentata da intense correnti in quota provenienti dal nord Europa. Il sistema perturbato nelle prossime ore interesserà anche il nostro Paese con un deciso rinforzo dei venti sui settori alpini e su gran parte delle nostre regioni occidentali.

Maltempo, allerta meteo domani per vento forte: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, quindi, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per domani 22 dicembre un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte. L’avviso prevede dalla serata di oggi venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento e Sardegna, in estensione dal primo mattino di domani a Sicilia e successivamente alla Calabria. Si prevedono ulteriori rinforzi fino a burrasca forte sulle aree litoranee delle due isole maggiori. Forti mareggiate previste lungo le coste esposte. Il bollettino delle criticità idrogeologiche e idrauliche, invece, non riporta fenomeni temporaleschi significativi.

Meteo, le previsioni per domani 22 dicembre

Le previsioni meteo per domani, venerdì 22 dicembre, indicano nuvolosità concentrata prevalentemente sulle zone alpine con nevicate oltre 1200 metri e possibili piogge sulle Prealpi lombarde. Qualche pioggia anche tra Calabria e Sicilia ma sul resto d’Italia, invece, cielo sereno e asciutto. Domani però sarà giornata di vento forte in quasi tutta l’Italia. Vento di Maestrale sulle Isole e sul medio-basso Tirreno, con raffiche anche oltre i 100 km/h in Sardegna e nel Canale di Sicilia mentre Venti forti di Foehn su Alpi e in pianura, specie al Nord-Ovest.