Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte domani 22 novembre: le regioni a rischio Allerta meteo gialla in undici regioni domani mercoledì 22 novembre per temporali e vento forte. La Protezione civile nazionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che segnala un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo torna a interessare prepotentemente l'Italia e per domani mercoledì 22 novembre è allerta meteo gialla per temporali in ben undici regioni e allerta venti fino a burrasca sulle regioni centrali. Tutta colpa di una perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il nostro Paese nelle scorse ore e che è responsabile di un peggioramento significativo delle condizioni meteorologiche, in particolar modo sulle regioni centrali. Condizioni meteo che hanno spinto la Protezione civile a valutare per domani una allerta meteo gialla nelle Marche, in Umbria e in Sicilia e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sardegna.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, dunque, ha emesso per domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri e valutato una allerta meteo gialla per domani 22 novembre su undici regioni. L’avviso prevede dalla serata di oggi venti da forti a burrasca su Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Lazio, specie lungo i rispettivi settori costieri e crinali appenninici, e sulla Sardegna. Previsti, inoltre, piogge e temporali sparsi sulla Sardegna, specie lungo il versante orientale dell’isola. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Meteo, le previsioni per domani 22 novembre

Le previsioni meteo per domani 22 novembre indicano un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche, specie sulle regioni centrali. Attese piogge e temporali sul medio Adriatico, Umbria, Sicilia, Sardegna orientale e buona parte del Sud. Possibili anche dei temporali su Puglia, Calabria e Isole. Temperature massime in diminuzione al Centro-Sud con quota neve intorno a 1500 metri lungo l’Appennino centrale. Dalla prossima notte ci sarà inoltre un deciso rinforzo dei venti che interesserà i settori adriatici settentrionali e buona parte del Centro-Italia. Più asciutto invece al nord salvo nubi e residue piogge in Romagna.