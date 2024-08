video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico giovedì 8 agosto: le regioni coinvolte Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, giovedì 8 agosto. Attesi temporali su Alpi e Prealpi lombarde e orientali e lungo l’Appennino. L’allerta gialla riguarda sei Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Trentino-Alto Adige. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Italia divisa tra caldo e maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, giovedì 8 agosto.

L'allerta gialla riguarda nello specifico sei Regioni, come indicato nel bollettino della Protezione Civile, dove sono segnalate le zone e i livelli di allerta sul territorio nazionale. Previsti temporali e rovesci su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, lungo l'Appennino. Di seguito tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già detto, nella giornata di domani, giovedì 8 agosto, saranno sei le Regioni su cui è stata disposta l'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Trentino-Alto Adige. Ecco i settori che saranno maggiormente interessati dal maltempo, come segnalato nel bollettino della Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/Allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento.

Meteo, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

Domani giovedì 8 agosto, è atteso cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Nel pomeriggio, tuttavia, potrebbe svilupparsi della nuvolosità sulle zone montuose, con rovesci o temporali, in particolare su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, lungo tutto l’Appennino e sulle zone montuose della Sicilia.

In serata dell'instabilità residua si farà sentire, anche se solo sulle Prealpi venete e in Carnia, il tempo invece dovrebbe migliorare altrove. Le temperature saliranno lievemente al Nord, mentre i valori saranno per lo più stazionari al Centro, al Sud e sulle Isole. Massime previste tra i 31 e i 37 gradi.