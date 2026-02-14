Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idraulico domani 15 febbraio: le regioni a rischio

Non concede pause il maltempo sull’Italia. Una nuova e intensa perturbazione, la nona del mese, sta interessando l’intera Penisola con precipitazioni diffuse e il rischio di fenomeni intensi. Le piogge, localmente molto abbondanti, potrebbero assumere carattere di nubifragio soprattutto lungo il versante tirrenico.

A preoccupare è anche il vento: raffiche impetuose, fino a sfiorare i 100 chilometri orari, stanno investendo mari e coste, favorendo condizioni di mare agitato e violente mareggiate, in particolare sui litorali tirrenici e ionici.

Prima di allontanarsi definitivamente, nella giornata di domani, la perturbazione continuerà a portare condizioni instabili al Sud e sulle regioni del medio Adriatico. I venti, pur in graduale attenuazione, resteranno sostenuti su gran parte dei bacini marittimi.

Il fine settimana segnerà inoltre un calo generalizzato delle temperature, che rientreranno su valori più consoni alla stagione. Secondo le attuali previsioni, dopo una breve tregua attesa nella prima parte di lunedì, anche la prossima settimana potrebbe essere caratterizzata dal passaggio di nuove perturbazioni piovose sul nostro Paese.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 15 febbraio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino si allerta meteo. Ecco le regioni a rischio.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Campania : Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna : Pianura modenese, Pianura bolognese

Sardegna : Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia : Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Basilicata : Basi-D

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Molise : Litoranea

Puglia : Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia : Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Montagna romagnola

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Meteo, le previsioni per domani 15 febbraio

Avvio di giornata all’insegna del bel tempo su gran parte del Nord e lungo il versante tirrenico centrale, mentre il resto del Paese farà i conti con una maggiore instabilità. Piogge sparse interesseranno soprattutto il medio versante adriatico e alcune aree del Sud, con nevicate lungo l’Appennino centrale oltre i 1300-1400 metri.

Nel corso del pomeriggio il quadro tenderà a migliorare sulle regioni adriatiche centrali, mentre nubi più compatte avanzeranno sul Nordovest. Qualche precipitazione residua persisterà tra Puglia, Calabria e Sicilia. In serata fenomeni ancora presenti tra la Calabria meridionale e il nord della Sicilia; sulle Alpi occidentali tornerà la neve a quote medio-basse, localmente intorno ai 1000-1400 metri.