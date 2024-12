video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e neve domani 8 dicembre: le regioni a rischio Temporali e neve nelle prossime ore sull’Italia. Valutata per la giornata di domani, domenica 8 dicembre, allerta gialla su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, sugli interi territori di Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, su settori di Sicilia e Sardegna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna il maltempo sull'Italia. Per la giornata di domani, domenica 8 dicembre 2024, è attesa allerta meteo gialla della Protezione civile su molte regioni, da Nord a Sud dello stivale. In particolare, sarà allerta gialla per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori di dodici regioni: Calabria, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria, Campania, Marche, Sardegna e Veneto.

Un intenso sistema perturbato di origine atlantica interesserà da stasera il Paese, portando precipitazioni diffuse, con nevicate al nord, localmente, fino a quote basse. In particolare attese nevicate al di sopra dei 200-300 metri su Emilia-Romagna occidentale ed entroterra ligure, al di sopra dei 500-600 metri su Lombardia, Veneto e Toscana settentrionale, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti su Emilia-Romagna e Veneto.

Allerta meteo gialla domani 8 dicembre: le regioni a rischio

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo di domani, domenica 8 dicembre.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Basilicata : Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Lazio : Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud

: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Basilicata : Basi-A2, Basi-D, Basi-C

: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Emilia Romagna : Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Marche : Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

: Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Sardegna : Gallura, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

: Gallura, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia Umbria : Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Le previsioni meteo di domani, domenica 8 dicembre

Il tempo previsto sull'Italia per domani, domenica 8 dicembre, secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Al Nord cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente intense su Liguria, basso Piemonte e regioni centrorientali. Molte nubi anche al Centro e in Sardegna, con piogge e rovesci diffusi, localmente anche a carattere temporalesco. Attese nevicate sulle aree appenniniche dai 1000 metri e sui rilievi sardi da 800 metri. Piogge poi che dal pomeriggio, tendono gradualmente ad attenuarsi su Toscana e Umbria. Al Sud moderato maltempo con precipitazioni sparse, più intense sulle aree tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria dove saranno prevalentemente temporalesche. Nel pomeriggio migliora sulla Puglia mentre i fenomeni, verso sera, si esauriranno anche su Molise orientale, appennino campano, Basilicata orientale, Calabria ionica e Sicilia centrorientale.