video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 5 giugno: le regioni a rischio Torna il bel tempo sull’Italia, ma in alcune zone della Penisola anche domani 5 giugno si faranno sentire gli strascichi dell’ultima perturbazione. L’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile su 4 regioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pian piano il maltempo si sta allontanando dall'Italia e da domani, mercoledì 5 giugno, l’alta pressione di matrice africana tenderà a protrarsi verso l'Italia, garantendo quella stabilità e quel clima asciutto che è sicuramente mancato nelle scorse settimane. Una situazione che si concretizzerà però sopratutto nella seconda parte di questa prima settimana del mese.

Domani mercoledì 5 giugno gli strascichi della perturbazione si faranno invece sentire per lo più in alcune aree del centro e del nord della Penisola. Per questo motivo il dipartimento della Protezione Civile sul proprio sito ha pubblicato un nuovo bollettino di criticità riguardante il Veneto, la Calabria, il Molise, l'Abruzzo: per tutte queste regioni è stata diramata un'allerta meteo gialla.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione Civile ha dunque valutato per domani, martedì 4 giugno, un'allerta meteo gialla per rischio idraulico in settori di Calabria e Veneto, per rischio temporali e rischio idrogeologico in Abruzzo, Calabria e Molise. Di seguito il bollettino di allerta nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla::

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla::

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Meteo, le previsioni per domani 5 giugno

La giornata di domani, mercoledì 5 giugno, sarà all'insegna del bel tempo. Non mancheranno però possibili rannuvolamenti al Nord, sulle zone interne del Centro e all’estremo Sud, con la possibilità di isolati scrosci di pioggia per lo più concentrati su Trentino, Alto Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Appennino Centrale, rilievi della Calabria e zone interne della Sicilia.

In prevalenza soleggiato e stabile nel resto d’Italia. Temperature massime in generale stazionarie o in leggera crescita.