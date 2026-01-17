Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 18 gennaio: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 18 gennaio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla. Ecco dove.

Una nuova perturbazione atlantica, la settima di gennaio, interesserà l’Italia a partire da domani, domenica 18, con effetti più marcati al Nord-Ovest e in Sardegna. Al Sud, l’intensificazione dei venti di Scirocco favorirà un peggioramento deciso delle condizioni meteo: dalla serata sono attesi forti rovesci soprattutto su Sicilia e Calabria.

Si tratta dell’avvio di una fase di maltempo più estesa e severa che tra lunedì e martedì colpirà l’estremo Sud e le Isole maggiori, a causa della formazione di un intenso vortice ciclonico davanti alle coste del Nord Africa. Le precipitazioni, localmente molto abbondanti, potranno assumere carattere di nubifragio, con accumuli significativi.

I venti, prevalentemente di Scirocco, raggiungeranno intensità di tempesta, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari, provocando mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. La situazione viene definita critica e richiederà un costante monitoraggio, con aggiornamenti basati sull’evoluzione dei modelli previsionali.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In questo quadro per la giornata di domani, domenica 18 gennaio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla. Ecco dove.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1 Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Meteo, le previsioni per domani 18 gennaio

Quella di domani sarà una giornata all’insegna del maltempo su gran parte della Penisola. Al Nord il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge tra Piemonte ed Emilia-Romagna e nevicate sulle Alpi occidentali a partire dai 1000–1200 metri. Nubi compatte anche all’estremo Sud, dove le precipitazioni risultano più diffuse e insistenti in Calabria, mentre restano più isolate in Basilicata, Sardegna e Sicilia.

Situazione leggermente più variabile al Centro, con parziali schiarite che resistono fino al primo pomeriggio, così come sulle Alpi orientali e in Friuli. In serata è atteso un peggioramento: forti rovesci interesseranno la Calabria e le Isole, mentre deboli nevicate torneranno a interessare le Alpi orientali.

Le temperature sono previste in lieve calo su tutto il territorio nazionale. Ventilazione sostenuta sui bacini di Ligure e Tirreno, con Scirocco in deciso rinforzo al Sud e sulle Isole.