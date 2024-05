video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 maggio: le regioni a rischio Il maltempo si sposterà sempre di più verso il sud e per la giornata di domani, mercoledì 8 maggio, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali su cinque regioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Antonio Palma

Nelle prossime ore il maltempo si sposterà sempre di più verso il centro sud, interessando gran parte delle regioni meridionali. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani, mercoledì 8 maggio, una allerta meteo gialla per temporali su cinque regioni del sud. Piogge e temporali infatti da domani interesseranno diffusamente l'Italia a causa del passaggio di un vortice ciclonico che si sta spostando dal nord Europa verso sud est.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni meteo in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani mercoledì 8 maggio una allerta gialla per temporali in Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Valutata inoltre una allerta di Ordinaria criticità per rischio idraulico sulla Sicilia occidentale e una allerta gialla per rischio idrogeologico sulla stesa isola e sulla Calabria. Ecco il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 8 maggio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per mercoledì 8 maggio

Le previsioni meteo per mercoledì 8 maggio indicano qualche nube e pioggia sparsa al nord, oltre a isolati temporali sulle aree alpine e prealpine, al centro invece attesi dal pomeriggio piogge sparse e isolati temporali, in particolare su basso Lazio e Umbria. Maltempo intenso infine al sud con molte e precipitazioni a carattere di rovescio o temporale dapprima sulla Sicilia e sulla Calabria e in successiva estensione pomeridiana al resto del sud con fenomeni particolarmente intensi sull'Isola.