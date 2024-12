video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 4 dicembre: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per domani, mercoledì 4 dicembre, in sei regioni. Nuove precipitazioni colpiranno infatti l'Italia nelle prossime ore, soprattutto le regioni del Centro adriatico e quelle meridionali.

A cura di Biagio Chiariello

Il maltempo è tornato sull'Italia e anche per la giornata di domani, mercoledì 4 dicembre, sono previste piogge soprattutto nelle regioni meridionali e su quelle centrali, soprattutto adriatiche.

Per questo la Protezione Civile ha valutato per una allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su sei regioni del centro sud.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo: di seguito la mappa della giornata di domani, mercoledì 4 dicembre.

Questa la situazione nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacini Costieri Sud

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Meteo, le previsioni per domani 4 dicembre

Quella di domani, mercoledì 4 dicembre, sarà una giornata di bel tempo a Nord, seppur con qualche nebbia al mattino sulle zone di pianura. Nuvoloso su tutto il resto del Paese, con precipitazioni isolate su regioni centrali adriatiche, Puglia, Lazio, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature massime in leggero rialzo nella Pianura Padana, in leggera diminuzione nel resto del Paese. Venti da moderati a tesi su gran parte dei nostri mari.