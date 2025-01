video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 30 gennaio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato anche per domani 30 gennaio una nuova allerta meteo gialla in quattro regioni per temporali e rischio idrogeologico. Il bollettino delle allerte meteo idro.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo si attenua ma temporali e piogge non lasciano l'Italia. Per questo la Protezione civile ha valutato anche per domani 30 gennaio una nuova allerta meteo gialla in quattro regioni. Il rapido passaggio di una perturbazione sul Mediterraneo centrale che ha portato un diffuso maltempo, infatti, farà sentire i suoi effetti anche nelle prossime ore, in particolare sull'estremo sud. Intanto una nuova perturbazione in arrivo da ovest porterà piogge sparse sul nord ovest.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile quindi ha valutato per la giornata di domani, giovedì 30 gennaio, allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su alcuni settori di Calabria, Puglia e Sicilia mentre è allerta di ordinaria criticità per rischio idraulico sull'Emilia Romagna. Tutte le allerte meteo di domani e il bollettino della Protezione civile:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Le previsioni meteo per domani 30 gennaio

Le previsioni meteo di domani 30 gennaio indicano molte nubi compatte con rovesci e isolati temporali al nord-ovest mentre nevicate attese su alpi e prealpi occidentali al di sopra dei 1000 metri. Deboli piovaschi anche su Sardegna e Toscana. Al sud invece temporali su Calabria tirrenica, Puglia salentina e Sicilia Nord-Orientale.