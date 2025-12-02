Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 dicembre: le regioni a rischio

Altre perturbazioni in arrivo sull’Italia con un nuovo carico di piogge e temporali che nelle prossime ore interesseranno sia il nord che il sud del Paese. La Protezione Civile ha valutato quindi per domani, mercoledì 3 dicembre, una nuova allerta meteo gialla su quattro regioni: Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sulla Penisola infatti atteso l’arrivo di due sistemi perturbati: uno da nord e uno da sud che interesseranno rispettivamente il Nord-Ovest e la Sardegna e il settore ionico.

Allerta meteo gialla domani 3 dicembre: le regioni a rischio

Mercoledì dunque avremo maltempo diffuso su gran parte del Paese ed elevata instabilità da nord a sud. Nella prima parte della giornata le regioni settentrionali saranno interessate da una perturbazione di origina atlantica che seguirà il percorso di quelle precedenti mentre dal pomeriggio un vortice ciclonico in risalita da sud porterà forti precipitazioni sulle regioni meridionali. Sulla base dei fenomeni in atto e delle previsioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani, mercoledì 3 dicembre, una allerta meteo gialla per temporali su sulla Sardegna occidentale e le coste ioniche di Calabria, Puglia e Sicilia. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Salento

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Meteo, le previsioni per il 3 dicembre

Le previsioni meteo per la giornata di domani, mercoledì 3 dicembre, indicano al nord piogge fin dal mattino su Piemonte e Liguria che nel pomeriggio andranno a intensificarsi interessando anche le regioni vicine. Residue piogge al mattino anche tra basso Lazio e Abruzzo dove però da metà giornata ci saranno alcune schiarite. Possibili piogge anche sulla Sardegna occidentale e sulle coste toscane. Al sud, parzialmente nuvoloso su Campania, Calabria tirrenica, Puglia e Molise, con piogge e temporali che nel corso della giornata tenderanno a spostarsi verso i settori ionici.