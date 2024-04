video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 28 aprile: 3 regioni a rischio Allerta meteo gialla della Protezione civile per la giornata di domani, domenica 28 aprile 2024, su settori di 3 regioni: rischio temporali e rischio idrogeologico su Lombardia, Valle d'Aosta e Piemonte.

A cura di Susanna Picone

Dopo il freddo dei giorni scorsi quello che stiamo vivendo è un weekend dal sapore quasi estivo, con temperature che in alcune zone della penisola sfiorano i 30 gradi, ma per la giornata di domani, domenica 28 aprile 2024, è comunque presente una allerta meteo per rischio temporali e rischio idrogeologico su settori di alcune regioni settentrionali. In particolare, come riporta il dipartimento di Protezione civile, per domenica 28 aprile sarà allerta meteo gialla in settori di tre regioni: Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte. Il resto della mappa pubblicata dalla Protezione civile è verde, senza alcune criticità segnalate.

Maltempo, allerta meteo gialla domani 28 aprile: le regioni a rischio

Di seguito il bollettino di criticità per la giornata di domani, domenica 28 aprile, pubblicato come ogni giorno sul sito della Protezione civile. Maltempo con allerta meteo gialla in settori di tre regioni del Nord-Italia.

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche

Meteo, le previsioni per domenica 28 aprile

Le previsioni meteo delle prossime ore confermano un netto e repentino miglioramento rispetto al freddo che ha colpito in modo intenso il Paese nei giorni scorsi. Temperature in aumento in molte città italiane: attesi valori massimi di 28°C a Caserta, 26°C a Napoli e 25°C a Firenze. Ma allo stesso tempo è atteso maltempo all'estremo Nord-Ovest con ancora rovesci intensi e abbondanti nevicate oltre i 1900-2000 metri.