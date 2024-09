video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 25 settembre: le sei regioni a rischio Per mercoledì 25 settembre, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. L’elenco delle sei regioni a rischio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le perturbazioni atlantiche che si stanno susseguono sull’Europa centrale continueranno a coinvolgere l'Italia dove, anche nella giornata di domani, mercoledì 25 settembre, si rinnoveranno le condizioni di maltempo e dunque la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla che toccherà diverse regioni da nord a sud.

Il nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede precipitazioni sparse e temporali da nord a sud: dall'Emilia-Romagna alla Campania, passando per la Toscana e l'Umbria, fino al Veneto e al Lazio.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La nuova perturbazione è già a ridosso delle regioni nord-occidentali, sulle quali sta accentuando condizioni di instabilità atmosferica, in un contesto generale di grande variabilità.

In base alle previsioni disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile per domani mercoledì 25 settembre ha valutato un'allerta meteo di colore giallo per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico nelle seguenti aree:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura bolognese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Emilia Romagna: Pianura bolognese Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere

Le previsioni meteo per mercoledì 25 settembre

Quella di domani sarà una giornata fortemente variabile su tutte le regioni; alternanza di annuvolamenti e temporanee schiarite, più ampie all’estremo Sud e in Sicilia.

Il tempo sarà molto instabile, con rovesci e qualche temporale, soprattutto sulle regioni centrali tirreniche, su Campania, Umbria e Marche. Precipitazioni in generale esaurimento in serata.

Temperature massime in lieve calo al Nord e sulla Toscana, senza grosse variazioni altrove, sempre superiori alla norma al Sud e sulle Isole dove si toccheranno anche i 30 gradi.