Maltempo: stato di emergenza in Veneto, in Salento crolla lungomare. Temporale a Sarno: 40 evacuati La forte perturbazione ha colpito da nord a sud. Piogge intense in Veneto, il governatore Zaia dichiara stato di emergenza. Nubifragio anche nel salernitano, interessata la zona di Sarno. In Puglia è crollato il lungomare nella marina di Andrano, in Salento. E nel Pisano si cercano ancora il bimbo e la nonna dispersi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Chiuso il Lungomare delle Agavi ad Andrano

Non solo la Toscana, dove un bimbo di 5 mesi e la nonna risultano dispersi dopo essere stati travolti dalla piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina. La forte perturbazione sta sferzando anche altre regioni d'Italia, come la Puglia, la Campania e il Veneto, sulle quali oggi è attiva un'allerta meteo gialla.

Veneto, Zaia dichiara lo stato di emergenza per il maltempo

In Veneto ci sono state "oltre 450 chiamate ai Vigili del fuoco per il maltempo". Lo ha reso noto il governatore Luca Zaia sui social. Non si hanno comunque notizie di persone ferite. Probabilmente la situazione più critica si registra nel Padovano, soprattutto nei comuni di Tombolo, Cittadella, Loreggia e Villa del Conte, a causa dell'intensità delle precipitazioni nell'arco di un'ora.

"Abbiamo queste bombe d'acqua. Anche questa notte abbiamo avuto 140 millimetri di pioggia in poco tempo, e questo causa allagamenti. Abbiamo Castelfranco sott'acqua, ma anche zone come Padova, Cittadella, Villa del Conte, nel Veronese comuni compresi tra San Bonifacio, Bovolone e Isola della Scala, e in provincia di Vicenza tra Torre di Quartesolo e molte altre aree. E poi Silea, Treviso, Casier", ha concluso.

"Allagamenti a Padova, Treviso, Vicenza, Venezia e Verona", ha aggiunto il Presidente della Regione Veneto. "Sono oltre 450 le chiamate alle sale operative dei Vigili del fuoco in Veneto per le violente precipitazioni che nella notte hanno colpito principalmente le province di Padova, Treviso, Vicenza, Venezia e Verona, causando allagamenti di piani interrati, piani terra e anche strade. I Vigili del fuoco hanno finora effettuato oltre 280 interventi: 102 a Vicenza, 90 a Treviso, 50 a Padova e Venezia, 22 a Verona. Non si hanno notizie di persone ferite. Le squadre dei Vigili del fuoco stanno operando anche con personale speleo-alpino-fluviale, motopompe e idrovore", ha concluso.

Salento, crolla lungomare ad Andrano

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto in mattinata su diversi comuni della zona meridionale del Salento. Tra le aree più colpite c'è la marina di Andrano, dove parte del lungomare delle Agavi ha subito un cedimento strutturale ed è stato chiuso.

Il crollo ha coinvolto una vasta area del basolato, una porzione di oltre dieci metri del muretto a secco di cinta e parti del muretto che costeggia la scogliera. Solo qualche settimana fa erano terminati i lavori di riqualificazione della passeggiata panoramica. L'Ufficio tecnico e la polizia stanno provvedendo ad avviare le procedure di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi.

Precipitazioni significative anche a Taurisano, Ruffano, Specchia, Surano e Melissano, dove a causa dell'allerta meteo il sindaco ha chiuso le scuole. Non è andata meglio a Casarano, con allagamenti nelle fabbriche della zona industriale.

Campania, violento temporale a Sarno: 40 persone evacuate

Il brutto tempo si è abbattuto anche in Campania. Un violento temporale tra Salerno e provincia ha causato diversi danni. Situazione più complicata a Sarno dove le abbondanti piogge hanno provocato lo scivolamento a valle di detriti e fango.

Per precauzione, alle 2, si è deciso di evacuare 40 persone residenti in via Mortaro e intersezioni. "Le persone allontanate da casa – fa sapere il sindaco Francesco Squillante sui social – sono, in parte, ospitate nei locali della palestra della scuola Amendola. Altre hanno trovato sistemazione autonoma. Le famiglie sono supportate da personale della Croce rossa e Protezione civile". Intanto, "è' stato attivato il Coc – aggiunge – e stiamo continuando a monitorare la situazione non solo di questa area, ma di diverse zone del territorio. Siamo sul posto con i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, tecnici comunali, Protezione civile, Croce rossa. Siamo in contatto con la Regione Campania, nelle prossime ore è prevista ancora pioggia su tutto il territorio".

Per i veicoli provenienti dal centro cittadino, divieto di transito e accesso a via Michele Squitieri, via Mortaro e vico San Martino.

La bomba d'acqua ha provocato allagamenti anche a Salerno, in particolare a Torrione.

Dispersi bimbo di 5 mesi e nonna nel Pisano

Da diverse ore i vigili del fuoco, insieme a sommozzatori e squadre cinofile, stanno cercando il bimbo di 5 mesi disperso con la sua nonna a seguito della piena del torrente Sterza nella zona di Montecatini Val di Cecina. Il padre, madre e nonno – tutti turisti tedeschi – sono stati salvati. Si erano rifugiati sulla casa nella quale si trovavano in vacanza, preoccupati dall'innalzamento del livello dell'acqua.

Disagi si sono registrati anche nella zona di Livorno, dove si è registrata la caduta di oltre 200 millimetri di pioggia nelle ultime sei ore, in particolare nei comuni di Castagneto Carducci e San Vincenzo.