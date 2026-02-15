Attualità
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 16 febbraio: le regioni a rischio

Ancora pioggia e forte vento sull’Italia, la Protezione civile ha valutato per domani, lunedì 16 febbraio, una nuova allerta meteo gialla per temporali su cinque regioni: Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Umbria: le zone interessate.
A cura di Antonio Palma
Immagine

Ancora instabilità meteorologica sull’Italia dove anche nelle prossime ore avremo piogge sparse e locali temporali su alcune zone a causa dei residui effetti della perturbazione che ha attraversato il Paese e l’arrivo di un nuovo fronte perturbato da ovest. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani, lunedì 16 febbraio, una nuova allerta meteo gialla per temporali su cinque regioni: Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Umbria.

Allerta meteo gialla domani 16 febbraio: le regioni a rischio

Come segnala la Protezione civile, un intenso flusso sta interessando tutto il Mediterraneo occidentale spingendo numerose perturbazione dall’Atlantico sul nostro Paese con evidenti effetti meteorologici. L’ultima perturbazione che ha attraversato l’Italia si sta allontanando verso sud e farà sentire ancora gli effetti proprio mentre l’arrivo di un nuovo fronte perturbato dal pomeriggio sera riporterà temporali intensi accompagnati da forti venti di Ponente. In base alle previsioni disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato quindi per la giornata di domani, lunedì 16 febbraio, allerta meteo gialla su cinque regioni per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. L’avviso interessa tutta la Calabria e l’Umbria e quasi tutta la Sardegna e alcune zone di Basilicata e Friuli Venezia Giulia. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani lunedì 16 febbraio:

  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
    Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia
    Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
    Basilicata: Basi-D
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
    Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere
Immagine

Meteo, le previsioni per lunedì 16 febbraio

Le previsioni meteo per la giornata di domani, lunedì 16 febbraio, indicano al nord e sulla Toscana piovaschi diffusi al mattino con un graduale miglioramento su tutti i settori nel pomeriggio e nevicate sui rilievi alpini e prealpini intorno ai 1000 metri. Al contrario, atteso un progressivo peggioramento nel pomeriggio sulle regioni centrali con rovesci e temporali sparsi e nevicate sull'Appennino tra Marche ed Umbria fino ai mille metri di quota. Cielo nuvoloso al sud con piogge via via più intense e diffuse nel corso del giorno su gran parte delle regioni e in particolare su quelle tirreniche.

