video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 15 giugno: le regioni a rischio Anche in questo weekend sull’Italia persisterà ancora una fase di incertezza meteo al nord. La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 15 giugno, una allerta meteo gialla su due regioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Seppur in una fase di tempo meno piovoso rispetto ai giorni precedenti, in questo week end persisterà ancora sull’Italia una fase di incertezza meteorologica con alcune piogge e temporali che insisteranno sul nord del Paese. Per questo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 15 giugno, una allerta meteo gialla per rischio temporali su due regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani, sabato 15 giugno, una allerta meteo gialla per temporali su parte della Lombardia e una allerta di ordinaria criticità per rischio idraulico su alcuni settori del Veneto e per rischio idrogeologico su settori della Lombardia. L'allerta gialla avverte che potresti trovarti in situazioni di pericolo per eventi meteo idro. Tutte le allerte meteo per domani 15 giugno:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Meteo, le previsioni per domani 15 giugno

Le previsioni meteo di domani, sabato 15 giugno, indicano nuvolosità diffusa e precipitazioni sparse sulle zone alpine e prealpine con pioggia in estensione anche sulla pianura piemontese nelle ore centrali del giorno. Al centro, al sud e sulle isole invece il cielo sarà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso, ma con velature in aumento tra Sardegna e Sicilia verso la fine della giornata.