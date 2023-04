Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 14 aprile: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per domani, venerdì 14 aprile 2023: sette le regioni interessate per rischio temporali e idrogeologico.

A cura di Ida Artiaco

Continua la fase di maltempo su alcune regioni d'Italia, in particolare al Centro-Sud. Per questo, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per domani, venerdì 14 aprile, su alcuni territori.

Nello specifico, su Abruzzo, Calabria, Basilicata, Puglia e Umbria per rischio temporali, a cui si aggiungono Lazio e Lombardia per quanto riguarda il rischio idrogeologico. Ecco, di seguito, l'elenco completo delle regioni interessate come comunicato sul sito ufficiale della Protezione civile.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Stando a quanto reso dalla Protezione civile, ecco di seguito le regioni interessate dall'allerta meteo gialla domani, venerdì 14 aprile 2023:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla) :

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

: Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla) :

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Puglia: Salento;

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Puglia: Salento; Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta gialla):

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Lazio: Appennino di Rieti;

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale;

Puglia: Salento.

Meteo, le previsioni per domani 14 aprile

Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 14 aprile, un nuovo vortice di aria fredda provocherà un ulteriore abbassamento delle temperature che entro la fine della settimana torneranno su valori di qualche grado al di sotto delle medie.

L'inizio del weekend sarà caratterizzato da tempo instabile: al Nord soprattutto tra Romagna e Triveneto con piogge sparse e neve oltre gli 800-1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove, al Centro con piogge e acquazzoni sparsi e neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri, mentre al Sud, oltre a qualche acquazzone isolato nelle zone interne di Campania e Calabria, il tempo tempo sarà asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.