Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 10 febbraio in Sicilia: le zone a rischio La Protezione Civile ha valutato anche per domani 10 febbraio una nuova allerta meteo gialla in Sicilia per temporali e rischio idrogeologico. Il bollettino delle allerte meteo idro.

A cura di Antonio Palma

In un contesto più asciutto e con tempo generalmente più stabile sull'Italia, persistono anche per domani condizioni meteo avverse per alcune zone del Paese a causa del maltempo. In base alle previsioni meteo disponibili, infatti, la Protezione civile ha valutato anche per domani, lunedì 10 febbraio, un'allerta meteo gialla per temporali in Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: i settori a rischio

Tutta colpa di una intensa perturbazione meteorologica che in queste ore sta colpendo l’Isola e lo Stretto di Messina con piogge diffuse e temporali che hanno già fatto scattare per oggi pomeriggio un’allerta arancione in Sicilia e allerta gialla sulla Calabria meridionale. Gli effetti del passaggio si faranno sentire anche a inizio settimana con ulteriori piogge lunedì sui settori più orientali dell'Isola per i quali è stata valutata un’allerta gialla domani per temporali e rischio idrogeologico. La situazione è destinata a migliorare solo in serata con l’allontanamento della perturbazione verso le coste africane. Tutte le allerte meteo di domani e il bollettino della Protezione civile:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Le previsioni meteo per domani 10 febbraio

Le previsioni meteo per domani 10 febbraio indicano nuvolosità diffusa su tutto il nord con deboli piogge che interesseranno la Liguria, la Lombardia, il Trentino-Alto Adige ed il Veneto con nevicate in quota sull’arco alpino. Più asciutto al centro ad eccezione di Toscana e Sardegna mentre al sud permangono nubi sulla Calabria ionica e sulla Sicilia, dove assisteremo ancora a rovesci e qualche isolato temporale che solo dal tardo pomeriggio tenderanno ad esaurirsi.