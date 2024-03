Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali domani 5 marzo: le regioni interessate Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, martedì 5 marzo, una allerta meteo gialla su sei regioni per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piogge, temporali e neve continuano a interessare l'Italia da nord a sud e anche per domani 5 marzo è allerta meteo gialla su sei regioni per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico. Il maltempo che sta attraversando il nostro Paese, infatti, non avrà tempo di lasciare la Penisola che una nuova perturbazione si affaccerà sulle nostre regioni, portando un nuovo carico di piogge e rovesci.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani, martedì 5 marzo, una allerta meteo gialla per rischio temporali su parte di Calabria e Sicilia e allerta per rischio idraulico e idrogeologico su Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sardegna e Sicilia e Veneto. Le piogge infatti interesseranno zone già colpite nei giorni scorsi, facendo aumentare il rischio criticità per le aree già interessate dal maltempo. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 5 marzo:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale Emilia Romagna: Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Meteo, le previsioni per il 5 marzo

Domani 5 marzo atteso tempo nuvoloso su gran parte dell'Italia con piogge sparse e isolati temporali sia al nord che al centro sud. Sulle regioni settentrionali piogge al mattino su Liguria ed Emilia Romagna, in intensificazione ed estensione al resto del nord dal pomeriggio, a partire da ovest. Piogge e temporali residui al mattino anche su Marche e Abruzzo, in attenuazione nel corso della mattinata prima di un nuovo peggioramento tra tardo pomeriggio e serata. Al sud nuvolosità intensa e maltempo residuo in particolare su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia ma in attenuazione.