Maltempo, allerta meteo gialla in Sicilia domani 11 febbraio Il maltempo in Sicilia ha causato nell’area compresa tra le province di Siracusa, Catania, Enna e Caltanissetta accumuli di oltre 400 millimetri di pioggia. Per questo è stata valutata quindi per la giornata di sabato 11 febbraio, una allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo che sta interessando il sud Italia con ingenti danni in Sicilia farà ancora sentire i suoi residui effetti anche nel corso del weekend, in particolare proprio in Sicilia dove anche per la giornata di sabato 11 febbraio è allerta meteo gialla su alcuni settori dell’Isola. Il Dipartimento della Protezione Civile, in base ai fenomeni metereologici in atto e a quelli previsti, infatti ha emesso oggi un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quello emesso nella giornata di ieri, valutando diverse criticità idro e meteorologiche.

Maltempo in Sicilia, allerta meteo gialla domani sabato 11 febbraio

Nel dettaglio, l’avviso di allerta meteo prevede per le prossime ore il persistere di pioggia e temporali sui settori centro meridionali della Sicilia che, insieme ai fenomeni già in atto, potranno essere responsabili di criticità idrogeologiche e idrauliche in diversi settori. Le piogge nell’area compresa tra le province di Siracusa, Catania, Enna e Caltanissetta infatti hanno sin qui raggiunto accumuli di oltre 400 millimetri di pioggia. È stata valutata quindi per la giornata di domani, sabato 11 febbraio, una allerta gialla di Ordinaria criticità per rischio idraulico e rischio idrogeologico nei settori Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto e versante ionico.

Meteo, le previsioni per il weekend 11-12 febbraio

Le previsioni meteo per sabato indicano però una situazione in miglioramento nel corso del giorno. Avremo infatti modeste velature in transito al nord al mattino, sulle regioni centrali adriatiche nel pomeriggio e sul meridione nella serata, in un contesto però di cielo generalmente limpido e con assenza di precipitazioni. Domenica però l’arrivo di un altro impulso freddo porterà nuovamente nubi sparse al sud, sulla Sicilia e sulle regioni centrali adriatiche, con nuove precipitazioni, che saranno comunque isolate e deboli, pur assumendo ancora carattere nevoso a quote di alta collina. Cielo completamente sereno invece al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Venti ancora settentrionali, specie al centro-sud, dapprima deboli o moderati poi nuovamente in rinforzo domenica.