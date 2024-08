video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla in Piemonte per temporali domenica 25 agosto Per la giornata di domenica 25 agosto il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un allerta gialla su alcuni settori del Piemonte per rischio temporali. SI tratta di Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale. Ecco tutti i dettagli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

In un fine settimana dominato dalla presenza dell’alta pressione con tempo soleggiato e caldo in gran parte dell'Italia, al Nord nelle prossime ore è attesa un po' di instabilità con locali rovesci e temporali, in particolare sulle zone alpine e prealpine.

Per questo la Protezione civile ha pubblicato sul proprio sito ufficiale e diramato per domani, domenica 25 agosto, un avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali su alcuni settori del Piemonte. Di seguito, tutti i dettagli.

Allerta meteo gialla in Veneto: i settori a rischio domenica 25 agosto

Come si legge sul bollettino della Protezione Civile, i settori che sono interessati dall'allerta meteo gialla per rischio temporali per la giornata di domani, domenica 25 agosto, sono i seguenti: Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) del Piemonte ha confermato l'allerta gialla sul territorio. In un post pubblicato su X si legge: "Domani allerta gialla per temporali. Oggi pomeriggio rovesci e locali temporali sui rilievi alpini, in possibile sconfinamento sulle zone pedemontane e prime pianure. Domani, instabilità più marcata a partire dai rilievi, in estensione alle pianure con valori anche forti".

Le previsioni meteo di domenica 25 agosto

Nella giornata di domani, domenica 25 agosto, al Nord sono attesi isolati rovesci e temporali sulle zone alpine e prealpine, con possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure.

Nel resto d’Italia invece il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo sui rilievi. Potrebbe verificarsi qualche breve acquazzone pomeridiano sull’Appennino Meridionale.

Le temperature saranno stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Le massime saranno intorno ai 30-36 gradi, con picchi di 37-38 gradi al Centro-Sud.