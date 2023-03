Maltempo, allerta meteo gialla domani 5 marzo: due regioni a rischio Migliora il tempo sull’Italia. Per la giornata di domani, domenica 5 marzo, allerta meteo gialla solo in alcuni settori di Puglia e Sicilia.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo si allontana dalla Penisola. Per la giornata di domani, domenica 5 marzo, è atteso un miglioramento delle condizioni meteo tale che la Protezione civile ha diffuso una allerta meteo gialla che riguarda settori di due sole regioni del sud-Italia, la Puglia e la Sicilia. Si tratta di una allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico.

Allerta meteo domenica in due regioni

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità: per la giornata di domenica 5 marzo prevista allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico nei seguenti settori di Puglia e Sicilia:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Puglia: Basso Fortore

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Previsioni meteo domani, domenica 5 marzo

Sarà una domenica 5 marzo con profumo di primavera in Italia: le previsioni meteo indicano che su gran parte dello stivale domani saranno protagonisti sole, clima mite e anche temperature in sensibile aumento, fino a 17-18°C su alcune regioni.

Il ciclone sta dunque per abbandonare definitivamente l'Italia. Qualche pioggia è attesa soltanto al Sud, in particolare la giornata sarà contraddistinta da un tempo più instabile sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia e al mattino anche sulla Puglia meridionale. Altrove il sole sarà prevalente.