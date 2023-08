Maltempo, allerta meteo gialla domani 14 agosto per temporali: le regioni a rischio Il ritorno del caldo sull’Italia non risparmierà alcune zone dal maltempo: la Protezione civile ha valutato per domani, lunedì 14 agosto, una allerta meteo gialla per temporali su due regioni.

A cura di Antonio Palma

In una situazione meteorologica caratterizzata dal ritorno del caldo intenso sull'Italia, nelle prossime ore non mancheranno situazioni di maltempo con piogge e temporali improvvisi, anche forti, su alcune regioni del Paese. Per questo la protezione civile ha valutato per la giornata di domani 14 agosto una allerta meteo gialla per rischio temporali su due regioni del nord. Oltre che dall'aumento delle temperature, l'inizio di settimana infatti sarà caratterizzato da una aumento della nuvolosità in montagna, in particolare su Alpi e Appennino settentrionale, con temporali sparsi e in estensione ai settori pianeggianti.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base ai fenomeni in atto e alle previsioni meteo, la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, lunedì 14 agosto, una allerta gialla per rischio temporali su alcuni settori di Lombardia e Piemonte. Nonostante l'avanzata dell'Anticiclone Africano, infatti, nelle prossime ore avremo temporali intensi in alto Piemonte, in estensione alla zona alpina della Lombardia. L'avviso prevede piogge fin dal mattino su entrambe le regioni con aumento della nuvolosità in montagna nel corso del giorno e temporali che interesseranno anche la vicina pianura piemontese dalla serata. Ecco nel dettaglio il bollettino con tutte le allerte meteo idrogeologiche per domani 14 agosto 2023:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Meteo, le previsioni per il 14 agosto

Le previsioni meteo per il 14 agosto indicano nuvolosità intensa con isolati rovesci e temporali sui rilievi alpini di Piemonte e Lombardia ma anche sul Trentino Alto Adige. Nuvolosità in estensione nel corso del giorno, con qualche breve rovescio durante le ore centrali, anche su Appennino emiliano e Liguria di levante. Qualche occasionale e breve rovescio durante le ore centrali è atteso infine anche sul settore appenninico toscano confinante con Liguria ed Emilia e nelle aree montuose calabresi ma in rapido esaurimento. Tempo soleggiato asciutto altrove con temperature stazionarie o in leggero aumento.