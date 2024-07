video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani lunedì 22 luglio: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, lunedì 22 luglio, un bollettino di allerta meteo gialla in dieci regioni: ecco quali sono. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'afa della scorsa settimana dà finalmente una tregua. Da domani, infatti, le temperature torride dei giorni scorsi scenderanno di qualche grado anche se rimarranno comunque pienamente estive, localmente ancora superiori alla norma e con punte intorno ai 35 gradi. Merito della perturbazione di origine atlantica che dopo aver raggiunto oggi (domenica 21 luglio) parte delle regioni settentrionali, sta scivolando ora verso il Centro-Sud portando anche qui una fase instabile e temporalesca e un moderato rinforzo dei venti di Maestrale soprattutto sulle due Isole maggiori. Anche in Sicilia è atteso un calo termico ma senza l’arrivo delle tanto agognate piogge.

In questo quadro la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo.

Maltempo, allerta meteo gialla domani 22 luglio: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, lunedì 22 luglio 2024:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporaliI / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

Meteo, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

Tempo instabile, con piogge o temporali che nel corso della giornata interesseranno le aree alpine centro orientali, l’Emilia Romagna, le zone interne della Toscana, Umbria, Lazio, regioni centrali adriatiche e il Sud peninsulare. Fenomeni localmente intensi, associati a possibili grandine e raffiche di vento. Isolati fenomeni anche in Sardegna e in serata nel Messinese. Temperature massime in calo al Centro, sulla Sardegna e sul basso versante tirrenico dove per lo più non si andrà oltre i 31-33 gradi; in rialzo al Nord-Ovest.