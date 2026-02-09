Attualità
Maltempo, allerta meteo gialla domani 10 febbraio per rischio idrogeologico in Emilia Romagna

La Protezione Civile ha diramato per domani 10 febbraio un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per alcune zone interne dell’Emilia Romagna.
A cura di Davide Falcioni
Immagine

Il maltempo che si è abbattuto giorni fa sull'Italia non accenna a dare tregua. L’assenza di un campo di alta pressione stabile sta impedendo una normalizzazione delle condizioni atmosferiche e lascia spazio a una settimana ancora segnata dall’instabilità.

Dopo un inizio di settimana caratterizzato da fenomeni irregolari e alternanza tra schiarite e rovesci, lo scenario è destinato a peggiorare nuovamente a metà settimana. Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio una nuova perturbazione atlantica, la settima del mese, raggiungerà il territorio nazionale: le prime precipitazioni interesseranno il Nord-ovest, per poi estendersi rapidamente al Nord-est e al Centro-Sud nel corso di mercoledì, con piogge e rovesci diffusi.

La sequenza non si fermerà qui. Già nella giornata di Giovedì Grasso, il 12 febbraio, un ulteriore sistema perturbato investirà soprattutto le regioni centro-meridionali, dove sono attese precipitazioni anche abbondanti e localmente intense. Il Nord Italia, in questa fase, dovrebbe essere coinvolto in modo più marginale.

Guardando oltre l’immediato, la tendenza a medio termine non lascia intravedere cambiamenti sostanziali. Almeno fino a metà mese, e con ogni probabilità anche oltre, non emergono segnali di un ritorno deciso dell’alta pressione capace di interrompere questo flusso perturbato. La circolazione atmosferica continuerà quindi a essere dominata da una spiccata variabilità, con brevi pause tra una fase di maltempo e l’altra e una ventilazione spesso sostenuta.

Proprio alla luce di ciò, la Protezione Civile ha diramato per domani un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico riguardante la montagna piacentino-parmense, l'Alta collina piacentino-parmense e la Montagna emiliana centrale.

Immagine

Meteo, le previsioni per domani 10 febbraio

Nel complesso, quella di domani – martedì 10 febbraio – sarà una giornata molto nuvolosa al Nord-Ovest e Toscana settentrionale con piogge tra Liguria di levante e nordovest della Toscana. Anche nel resto d’Italia nuvolosità sparsa ma più variabile e irregolare, alternata a schiarite. Isolate piogge possibili nelle zone interne del Centro, al Sud e nel nord della Sicilia. In mattinata possibili nebbie o foschie tra Veneto meridionale ed Emilia Romagna. In serata peggiorerà ulteriormente sul Nord-Ovest.

