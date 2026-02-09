Maltempo, allerta meteo gialla domani 10 febbraio per rischio idrogeologico in Emilia Romagna

Il maltempo che si è abbattuto giorni fa sull'Italia non accenna a dare tregua. L’assenza di un campo di alta pressione stabile sta impedendo una normalizzazione delle condizioni atmosferiche e lascia spazio a una settimana ancora segnata dall’instabilità.

Dopo un inizio di settimana caratterizzato da fenomeni irregolari e alternanza tra schiarite e rovesci, lo scenario è destinato a peggiorare nuovamente a metà settimana. Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio una nuova perturbazione atlantica, la settima del mese, raggiungerà il territorio nazionale: le prime precipitazioni interesseranno il Nord-ovest, per poi estendersi rapidamente al Nord-est e al Centro-Sud nel corso di mercoledì, con piogge e rovesci diffusi.

La sequenza non si fermerà qui. Già nella giornata di Giovedì Grasso, il 12 febbraio, un ulteriore sistema perturbato investirà soprattutto le regioni centro-meridionali, dove sono attese precipitazioni anche abbondanti e localmente intense. Il Nord Italia, in questa fase, dovrebbe essere coinvolto in modo più marginale.

Guardando oltre l’immediato, la tendenza a medio termine non lascia intravedere cambiamenti sostanziali. Almeno fino a metà mese, e con ogni probabilità anche oltre, non emergono segnali di un ritorno deciso dell’alta pressione capace di interrompere questo flusso perturbato. La circolazione atmosferica continuerà quindi a essere dominata da una spiccata variabilità, con brevi pause tra una fase di maltempo e l’altra e una ventilazione spesso sostenuta.

Proprio alla luce di ciò, la Protezione Civile ha diramato per domani un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico riguardante la montagna piacentino-parmense, l'Alta collina piacentino-parmense e la Montagna emiliana centrale.

Meteo, le previsioni per domani 10 febbraio

Nel complesso, quella di domani – martedì 10 febbraio – sarà una giornata molto nuvolosa al Nord-Ovest e Toscana settentrionale con piogge tra Liguria di levante e nordovest della Toscana. Anche nel resto d’Italia nuvolosità sparsa ma più variabile e irregolare, alternata a schiarite. Isolate piogge possibili nelle zone interne del Centro, al Sud e nel nord della Sicilia. In mattinata possibili nebbie o foschie tra Veneto meridionale ed Emilia Romagna. In serata peggiorerà ulteriormente sul Nord-Ovest.