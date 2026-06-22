Maltempo, allerta meteo gialla domani 23 giugno per pioggia e temporali: le regioni colpite

L’anticiclone africano continua a dominare sull’Italia, portando caldo intenso e afa, ma non mancano episodi temporaleschi locali. Per domani martedì 23 giugno è stata diramata un’allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in Calabria, Basilicata, Lazio e Sicilia. Le temperature resteranno elevate, con punte fino a 38 gradi.

L'Italia resta sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che continua a mantenere condizioni di caldo intenso su gran parte del Paese. La massa d'aria rovente garantisce temperature ben sopra la media e un clima particolarmente afoso, ma non impedisce la formazione di temporali locali, soprattutto nelle zone montuose e nelle aree interne.

Per la giornata di domani, martedì 23 giugno, la Protezione civile ha comunque diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali in alcune regioni del Sud e del Centro Italia. I fenomeni non saranno diffusi, ma potranno risultare localmente intensi, con possibili rovesci improvvisi e criticità legate al territorio. Ad ogni modo il caldo è destinato a proseguire anche nei prossimi giorni, con valori elevati e zero termico su livelli eccezionali sulle Alpi.

Allerta Meteo gialla: le regioni a rischio

L‘allerta meteo gialla di martedì 23 giugno interessa principalmente il Mezzogiorno e alcune zone del Centro Italia. Le criticità riguardano il rischio di temporali, possibili problemi idraulici e fenomeni legati al dissesto idrogeologico.

Questa la situazione secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla :

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Ordinaria criticità per rischio temporali/ allerta gialla :

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

: Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Maltempo martedì 23 giugno: le previsioni meteo

La giornata di domani, martedì 23 giugno, inizierà con condizioni generalmente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità, ma resteranno ampie schiarite soprattutto in pianura Padana, lungo le coste liguri, sui versanti adriatici e sulle isole.

I fenomeni saranno concentrati soprattutto nelle aree montuose: sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi, su Alpi, Prealpi venete, Friuli Venezia Giulia, Appennino, zone interne della bassa Toscana e del Lazio, oltre ai rilievi delle isole maggiori.

In serata alcuni temporali potranno spostasi verso le zone di pianura, con possibili episodi tra Lombardia, area veronese ed Emilia occidentale. Nonostante questi fenomeni, il quadro generale resterà caratterizzato dal caldo afoso, con notti tropicali e temperature massime comprese in prevalenza tra 30 e 38 gradi.

I venti saranno deboli, con una prevalente componente di brezza lungo le coste. L'ondata di calore, secondo le attuali proiezioni, dovrebbe continuare fino alla fine di questo mese e potrebbe intensificarsi ulteriormente nella seconda parte della settimana, coinvolgendo maggiormente anche le regioni meridionali finora meno interessate dalle anomalie termiche.