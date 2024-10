video suggerito

Maltempo, allerta meteo e scuole chiuse in Toscana e Liguria domani 25 ottobre: i comuni a rischio Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani giovedì 25 ottobre? Ecco l'elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti per l'allerta meteo in Liguria e in Toscana. Allerta arancione su 4 tre regioni, gialla su altre 7.

A cura di Ida Artiaco

Non si ferma il maltempo soprattutto sulle regioni del Nord Italia. Anche per domani, giovedì 25 ottobre, sono previste piogge abbondanti, in particolare su Liguria e Toscana, dove la Protezione civile ha deciso di diramare allerta meteo arancione (in totale ne sono 4, oltre a queste due anche Veneto ed Emilia Romagna). Per questo, molti sindaci stanno firmando le ordinanze per la chiusura delle scuole per motivi di sicurezza.

Ma l'elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungere nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Maltempo in Toscana, scuole chiuse nelle province di Livorno, Pisa e Grosseto

A causa del maltempo che insiste sulla regione Toscana, molti comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse anche domani, giovedì 25 ottobre. Si tratta di Orbetello, Manciano, Capalbio, Sorano, Pitigliano (provincia di Grosseto); Livorno, Piombino, Campiglia, Suvereto, Cecina, Castagneto, Bibbona (provincia di Livorno); Riparbella, Guardistallo, Montescudaio, Monteverdi (provincia di Pisa).

"Previste precipitazioni sparse, localmente temporalesche. Domani precipitazioni generalmente più diffuse, probabilmente più intense e abbondanti sulle zone costiere e su quelle più occidentali della regione", ha precisato il presidente della Regione, Eugenio Giani.

Scuole chiuse in Liguria per maltempo, l'elenco dei comuni

Per quanto riguarda la Liguria, a causa dell'allerta arancione e gialla su alcuni settori della regione, il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, ha disposto – come ha comunicato sui propri canali social – la sospensione dell’attività didattica in presenza per la giornata di domani, venerdì 25 ottobre, nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio G. Puccini ed i centri di formazione professionale, in tutti gli istituti superiori della provincia, la sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi, la chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili, la chiusura degli ascensori pubblici, l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo Montagna, nelle aree giochi e nei cimiteri, la sospensione dei mercati ambulanti settimanali, la sospensione dei trenini turistici in esercizio nelle vie cittadine". In provincia, chiuse le scuole a Sesta Godano e a Santo Stefano di Magra.

Stessa decisione è stata presa dal comune di Sestri Levante (Genova): "Per la giornata di domani e per ogni eventuale proroga e/o aggiornamento dell’allerta meteo è stata disposta: la chiusura dei nidi d’infanzia; la chiusura di tutte le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado; la chiusura delle scuole secondarie di secondo grado; la chiusura delle biblioteche comunali e di palazzo Fascie; la chiusura degli impianti e delle strutture sportive comuna", si legge in una nota. Anche a Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Santa Margherita Ligure e Rapallo, sempre in provincia di Genova, le scuole resteranno chiuse domani.

Allerta maltempo arancione: le 4 regioni a rischio

Secondo quanto comunicato dalla Protezione civile nel suo bollettino aggiornato, sono 4 le regioni per le quali è stata diramata allerta meteo arancione per domani, 25 ottobre. Ecco, di seguito, l'elenco:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione):

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura ferrarese;

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese;

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Maltempo, allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Altre sei sono le regioni per le quali sempre la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense;

Lombardia: Bassa pianura orientale;

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Sud;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento.

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro;

Toscana: Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Ombrone Gr-Alto;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense;

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante;

Piemonte: Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale;

Toscana: Valdichiana, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.