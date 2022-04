Maltempo, allerta meteo domani 23 aprile: le regioni a rischio Nuova allerta meteo della Protezione civile per la giornata di sabato 23 aprile. Allerta gialla in parte di Lombardia ed Emilia-Romagna.

A cura di Susanna Picone

La fase di maltempo che in queste ore sta colpendo l’Italia continuerà ancora tanto che anche per la giornata di domani, sabato 23 aprile, c’è una nuova allerta meteo della Protezione civile. Il maltempo insiste soprattutto al Nord: sabato sarà allerta gialla in parte della Lombardia ed Emilia Romagna. Quest’ultima regione già oggi è stata colpita da forti piogge che stanno creando disagi in diverse città.

Allerta meteo 23 aprile in due regioni

Come ogni giorno sul sito della Protezione civile viene pubblicato il bollettino di criticità per la giornata di domani, sabato 23 aprile. È il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica.

Allerta arancione nelle province di Ferrara e Ravenna

Per le province di Ferrara e Ravenna è stata diramata oggi una allerta meteo arancione valida fino a tutta la giornata di domani. Da ore l’Emilia Romagna sta facendo i conti con forti piogge che hanno provocato alcuni disagi a Bologna e in alcune località minori. Nel capoluogo regionale i Vigili del Fuoco sono intervenuti per allagamenti di strade e sottopassi e per alcuni smottamenti che hanno provocato disagi alla circolazione. In Romagna, a Cesenatico, si sono registrati alcuni allagamenti con qualche disagio alla popolazione. Le piogge comunque a detta degli esperti non saranno sufficienti per i gravi problemi di siccità che si erano registrati negli ultimi mesi.