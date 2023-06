Maltempo, allerta meteo arancione per temporali domani 15 giugno: le regioni a rischio La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani, giovedì 15 giugno, valutando un allerta arancione per cinque regioni e una allerta gialla in tredici regioni, in gran parte al centro sud.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo si sposta sempre più a sud, in particolare sulle regioni adriatiche, e per la giornata di domani 15 giugno è allerta meteo arancione e gialla per rischio temporali e idrogeologico in tredici regioni, in gran parte al centro sud. Il Dipartimento della Protezione Civile infatti ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per giovedì 15 giugno, valutando una allerta arancione in cinque regioni e una allerta gialla in tredici regioni. Tutta colpa dell'attraversamento di un’area di bassa pressione che dal Mar Mediterraneo occidentale si sposta verso est e che nelle prossime ore sarà responsabile dell’intensificazione di una instabilità atmosferica su gran parte delle regioni centro-meridionali.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani

Sulla base dei fenomeni meteo previsti e in atto, quindi è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 15 giugno, una allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico su Basilicata, Calabria, Molise e Puglia a cui va aggiunta un allerta arancione per rischio idraulico su Calabria e Abruzzo. È allerta gialla invece per altri settori delle stesse regioni e per Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia e Umbria. Ecco il bollettino meteo idro della Protezione civile con tutte le allerte:

Bollettino con allerte meteo per il 15 giugno 2023

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Meteo, le previsioni per domani 15 giugno

Le previsioni meteo per domani 15 giugno indicano ancora piogge e temporali, anche molto intensi, su molte regioni del Sud e su diverse zone del Centro. Secondo il servizio meteo dell'aeronautica Militare, nel corso del giorno avremo rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sud e Isole. Fenomeni molto intensi sono attesi su Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale. Dal pomeriggio però graduale attenuazione dei fenomeni con successive schiarite serali. Temperature minime in calo su aree alpine, isole maggiori, Abruzzo, Marche e al sud, senza variazioni di rilievo altrove; Massime in diminuzione al sud peninsulare, su Abruzzo e settori meridionali di Lazio e Marche, stazionarie su triveneto ed Emilia-romagna orientale, in generale aumento sul restante territorio.