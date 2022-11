Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali sabato 5 novembre: le Regioni a rischio La Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo arancione per temporali su Sicilia e Calabria e un avviso di allerta meteo gialla su un totale di 7 Regioni: ecco l’elenco aggiornato.

A cura di Ida Artiaco

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, sabato 5 novembre, temporali sono previsti soprattutto sul Centro Sud: è per questo che la Protezione civile ha anche diramato avvisi di allerta meteo arancione e gialla su alcune regioni per rischio rovesci.

Si tratta, nello specifico, di alcuni settori di Sicilia e Calabria, dove è stata diramata allerta arancione, e di Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise e Puglia dove l'allerta è gialla.

Allerta meteo domani: l'elenco delle Regioni a rischio

Stando a quanto si legge sul sito ufficiale della Protezione civile, sono state diramate per domani, sabato 5 novembre, una serie di allerte meteo che interessano alcune regioni italiane. Eccole nel dettaglio:

Moderata criticità per rischio temporali (allerta arancione):

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Le previsioni meteo del 5 novembre

Secondo le previsioni meteo di domani, sabato 5 novembre, ci sarà sole in prevalenza sulle regioni settentrionali, mentre al Centro Sud continuerà l'ondata di maltempo cominciata oggi: al mattino ci saranno piogge e temporali anche intensi in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Molise, dove continuerà a piovere anche nel pomeriggio.

Nella seconda parte della giornata pioverà ancora in Abruzzo, in Molise, nella Sicilia orientale e in Basilicata.