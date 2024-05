video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani venerdì 31 maggio: le regioni a rischio Il maltempo insisterà sopratutto a Nord domani venerdì 31 maggio, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione su Veneto e Lombardia e gialla su sei regioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultimo giorno di maggio, domani venerdì 31 maggio, si chiuderà ancora col maltempo che ha contraddistinto buona parte di questo mese. La perturbazione che sta colpendo sopratutto il Nord farà infatti sentire ancora i suoi effetti, con rovesci e temporali anche intensi soprattutto sulle regioni settentrionali.

Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione gialla su Veneto e Lombardia e un'allerta meteo gialla su sei regioni.

Maltempo, domani allerta meteo arancione su Veneto e Lombardia

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 31 maggio maggio, un avviso di condizioni meteorologiche avverse per rischio rischio idraulico e idrogeologico di colore arancione su diversi settori del Veneto e per rischio temporali su alcune zone della Lombardia.

Questa la situazione nel dettaglio:

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Allerta meteo gialla in sei regioni per venerdì 31 maggio

Sono poi sei le regioni per le quali il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla.

Ordinaria criticità per rischio idraulico /allerta gialla:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense Lombardia: Nodo Idraulico di Milano Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Piemonte: Toce, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche Piemonte: Toce, Pianura settentrionale Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna Ordinaria criticità per rischio idrogeologico /allerta gialla:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Meteo, le previsioni per domani 31 maggio

Nella giornata di domani 31 maggio la situazione dovrebbe migliorare nell’estremo Nord-Ovest, mentre il maltempo insisterà tra Lombardia orientale e Nord-Est con ancora rischio di intensi rovesci o temporali.

In serata i fenomeni il maltempo si sposterà verso l'Alto Adige, Veneto settentrionale e Friuli Venezia Giulia. In prevalenza soleggiato in Calabria e Sicilia. Rischio acquazzoni a Napoli. Nuvolosità sparsa a carattere variabile e irregolare nel resto del paese con poche e sporadiche piogge, più probabili sul versante tirrenico.