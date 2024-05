video suggerito

Allerta meteo a Milano, rischio arancione per i temporali fino a domani: monitorati Seveso e Lambro Allerta arancione per temporali, giallo per rischio idrogeologico, idraulico e forti venti. Dalle 18 di oggi fino al primo pomeriggio di domani, i livelli di attenzione saranno alti.

A cura di Matilde Peretto

(foto di repertorio)

Dopo qualche giorno di tregua, torna lo stato di allerta meteorologica a Milano e in Lombardia. Lo fa sapere la Protezione civile della Regione che dichiara allerta arancione per temporali e gialla per rischio idrogeologico, idraulico e vento forte nella zona di Milano. Dalle 18 di questa sera fino al primo pomeriggio di domani i livelli di attenzione saranno alti. Monitorati anche i fiumi Seveso e Lambro.

Le allerte nel nodo idraulico di Milano

I diversi tipi di allerta meteo nel nodo idraulico di Milano (foto presa dal sito della Regione)

Dalle 18 di oggi, giovedì 30 maggio, fino alle 6 di domani mattina, scatta l'allerta arancione per i temporali nella città di Milano. Allerta gialla, invece, per rischio idrogeologico dalle 18 di oggi alle 14 di domani, per rischio idraulico dalle 21 alle 14, e per vento forte dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di sabato 1 giugno.

Il bollettino della Protezione civile regionale parla di "precipitazioni diffuse ed intense a carattere di rovescio o temporale" tra la notte e la mattinata di domani, venerdì 31 maggio. In questo lasso di tempo sono possibili "picchi isolati di precipitazioni nelle prime 12 ore della giornata tra 50 e 100 mm" di pioggia.

Per quanto riguarda l'allerta vento forte, invece, si legge: "Ventilazione diffusamente moderata o forte settentrionale tra la mattina e il pomeriggio (di venerdì 31 maggio), in particolare in concomitanza degli eventi convettivi più intensi, con raffiche previste generalmente tra 40 e 70 km sulle pianure occidentali e oltre i 70 km/h in quota sui rilievi settentrionali".

La cartina della Lombardia e i diversi tipi di allerta meteo (foto presa dal sito della Regione)

Le raccomandazioni per i cittadini

La Protezione civile sta monitorando anche i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, tristemente famosi per le esondazione e gli allagamenti che hanno provocato.

Sempre la Protezione civile ricorda ai cittadini come comportarsi i durante l'allerta meteo. Si raccomanda di non sostare nelle aree a rischio esondazione dei fiumi o in prossimità di sottopassaggi. Attenzione alle automobili che potrebbero venire danneggiate, così come i locali che si trovano sotto il livello della strada. Non passare sotto alberi, impalcature, dehors e tende. A chi possiede i balconi è raccomandato mettere in sicurezza eventuali oggetti che potrebbero cadere a causa del vento e della pioggia.