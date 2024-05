video suggerito

Meteo Napoli e Campania, caldo con rischio acquazzoni venerdì 31 maggio Giornata con forte caldo ma rischio acquazzoni nella giornata di venerdì 31 maggio, poi tornerà il bel tempo nel fine settimana 1-2 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Caldo sì, ma con acquazzoni anche violenti: è quello che ci attende per domani venerdì 31 maggio su Napoli e la Campania. Ancora una giornata, insomma, con il meteo "pazzo" di questi giorni, caratterizzati da temperature alte ma anche da improvvisi cambiamenti repentini, con piogge ed acquazzoni un po' ovunque con tutti i rischi del caso per le strade e per i possibili rischi idrogeologici.

Ma attenzione anche ai raggi ultravioletti che tra le 11 e le 16 si abbattono con particolare intensità. Il rischio è come sempre per soggetti fragili, anziani e bambini, chi ha problemi di pelle delicata e chiara, ma anche persone con problemi respiratori. Tanta anche l'umidità, soprattutto di sera. Nessun problema pioggia nel fine settimana 1-2 giugno, con il sole a farla da padrone e temperature ancora sopra i 30 gradi, anche se qualche nuvola di passaggio resterà nei cieli.

L'Istituto Superiore di Sanità spiega sui propri canali che sono diversi i metodi per difendersi dai raggi ultravioletti, tra cui quelli di limitare il più possibile l’esposizione alla luce solare nelle ore più calde, vale a dire:

indossare vestiti protettivi come cappelli a falda larga per proteggere adeguatamente occhi, orecchie, faccia e retro del collo; usare occhiali da sole ad alta protezione ed abiti aderenti e coprenti; usare creme solari protettive (almeno +15), applicandole nuovamente ogni due ore oppure dopo aver lavorato, nuotato, oppure fatto attività fisica all’aperto.

L'Iss inoltre ricorda sempre sul proprio portale che "le creme solari non servono per stare di più al Sole, ma per proteggersi quando l’esposizione è inevitabile".