Meteo, ancora caldo su Napoli e Campania: le ottobrate entrano nel vivo Ancora giornate di caldo, poi nel fine settimana tornerà la pioggia: autunno ancora a due facce fino a novembre su Napoli e la Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Torna il caldo fuori stagione su Napoli e la Campania: dopo il fine settimana caratterizzato da maltempo e pioggia, nei prossimi giorni il cielo resterà nuvoloso ma con scarsa possibilità di rovesci. Viceversa, le temperature avranno un rialzo sopra le medie stagionali: 26 i gradi raggiunti già nella giornata di oggi, lunedì 21 ottobre, ma anche nei prossimi giorni i valori si aggireranno tra i 25 e i 24 gradi di valori massimi.

Situazione simile in regione anche nei prossimi giorni, mentre per la pioggia bisogna attendere nuovamente il fine settimana. Il fenomeno delle ottobrate, dunque, continuerà ancora anche per questa settimana. Ottobrate che una volta erano un fenomeno poco frequente in Campania, ma che negli ultimi anni è ormai diventato un appuntamento "fisso": si tratta di repentini aumenti di temperatura fuori stagione, che durano normalmente qualche giorno ma che stanno diventando a loro volta sempre più frequenti per tutto il mese di ottobre. L'autunno vero è proprio insomma si farà ancora attendere, anche a causa dello sconvolgimento climatico. Questa alternanza di pioggia e caldo continuerà ancora per tutto ottobre, almeno stando ai modelli climatologi attuali. Poi, l'autunno tornerà a tutti gli effetti, almeno fino a metà novembre, quando è previsto l'arrivo dell'estate di San Martino, ovvero un periodo di caldo fuori stagione che si manifesta appunto a cavallo della ricorrenza di San Martino di Tours, che cade l'11 novembre. E quindi, l'arrivo delle piogge e del freddo vero e proprio, finora soltanto intravisto nei giorni più piovosi, ma durato pochissimo.