Allerta meteo a Napoli e in Campania, giovedì e venerdì tornano i temporali

A cura di Valerio Papadia

Torna il maltempo a Napoli e in Campania: un'allerta meteo, con conseguente criticità gialla per rischio idrogeologico, è stata diramata dalla Protezione Civile a partire dalle ore 10 di giovedì 3 e fino alle ore 10 di venerdì 4 ottobre. Su tutto il territorio regionale, infatti, sono previste precipitazioni sparse e intense, anche a carattere di rovescio o temporale.

Vista l'allerta di criticità gialle per il rischio idrogeologico, oltre ai temporali, dovrà essere posta attenzione ai fenomeni connessi. Potrebbero infatti verificarsi, come conseguenza dell'impatto delle piogge al suolo: allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane anche in considerazione della saturazione dei suoli e degli incendi o di condizioni di fragilità idrogeologica dei terreni.

Pertanto, la Protezione Civile della Campania ricorda ai Comuni di attivare i Coc (Centri operativi comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare o mitigare i fenomeni meteorologici attesi, in linea con i rispettivi piani di protezione civile.