Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 5 dicembre: le regioni a rischio

Dopo un giovedì segnato dal passaggio di due perturbazioni, anche venerdì 5 dicembre il Paese dovrà fare i conti con nuvolosità estesa e piogge intermittenti. Le precipitazioni, deboli al mattino su parte del Nord, si sposteranno nel corso della giornata verso Centro-Sud e Isole maggiori, con rovesci sparsi ma in graduale attenuazione dalla serata.

Il quadro tenderà a migliorare nel weekend: sabato resteranno soltanto ultimi fenomeni sulle estreme regioni meridionali, poi il tempo si stabilizzerà con schiarite più ampie e correnti settentrionali che favoriranno cieli limpidi. Tra domenica e il giorno dell’Immacolata si prevede un clima più mite e per lo più asciutto, con temperature in rialzo.

Per domani la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo: arancione per rischio idraulico su un settore della Puglia e gialla meteo-idro in nove regioni del Centro e del Sud.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani: le regioni a rischio

Questa la situazione nello specifico per quanto riguarda le allerte meteo di domani, 5 dicembre, in Italia:

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle Ordinata criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1 Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale Puglia: Bacini del Lato e del Lenne Ordinata criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro Basilicata: Basi-D Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud Ordinata criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla::

Meteo, le previsioni per domani 5 dicembre

Domani, venerdì 5 dicembre, il cielo si presenterà molto nuvoloso, in alcuni momenti completamente coperto, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Al mattino sono attese piogge sparse al Nord, più insistenti tra Piemonte e Lombardia, mentre sulle zone tirreniche centrali potranno verificarsi brevi fenomeni isolati.

Nel pomeriggio il quadro si sposterà verso il versante adriatico, con precipitazioni tra basse Marche, Abruzzo e Molise, e un possibile coinvolgimento anche di Campania e Puglia settentrionale. Qualche pioggia interesserà inoltre le Isole Maggiori, soprattutto lungo i settori occidentali, e la Calabria tirrenica.

Sulle regioni settentrionali è previsto un miglioramento già dal pomeriggio, con ampie schiarite in arrivo in serata. Le temperature rimarranno pressoché stabili, sia nei valori minimi che massimi. I venti, in graduale rotazione dai quadranti settentrionali, saranno più sostenuti sui bacini esposti.