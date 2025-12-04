Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 5 dicembre: le regioni a rischio

Per domani, venerdì 5 dicembre, dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per rischio idraulico su un settore della Puglia e un’allerta gialla meteo-idro in nove regioni.
Segui tutte le news di Fanpage.it in tempo reale su Google.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo un giovedì segnato dal passaggio di due perturbazioni, anche venerdì 5 dicembre il Paese dovrà fare i conti con nuvolosità estesa e piogge intermittenti. Le precipitazioni, deboli al mattino su parte del Nord, si sposteranno nel corso della giornata verso Centro-Sud e Isole maggiori, con rovesci sparsi ma in graduale attenuazione dalla serata.

Il quadro tenderà a migliorare nel weekend: sabato resteranno soltanto ultimi fenomeni sulle estreme regioni meridionali, poi il tempo si stabilizzerà con schiarite più ampie e correnti settentrionali che favoriranno cieli limpidi. Tra domenica e il giorno dell’Immacolata si prevede un clima più mite e per lo più asciutto, con temperature in rialzo.

Per domani la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo: arancione per rischio idraulico su un settore della Puglia e gialla meteo-idro in nove regioni del Centro e del Sud.

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 2 dicembre: le regioni a rischio

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani: le regioni a rischio

Questa la situazione nello specifico per quanto riguarda le allerte meteo di domani, 5 dicembre, in Italia:

  • Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione: 
    Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle
  • Ordinata criticità per rischio idraulico / allerta gialla:
    Basilicata: Basi-E2, Basi-E1
    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Puglia: Bacini del Lato e del Lenne
  • Ordinata criticità per rischio temporali / allerta gialla:
    Abruzzo: Bacino Basso del Sangro
    Basilicata: Basi-D
    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea
    Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
    Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud
  • Ordinata criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla::
    Abruzzo: Bacino Basso del Sangro
    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea
    Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica
    Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
    Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud
Immagine

Immagine

Meteo, le previsioni per domani 5 dicembre

Domani, venerdì 5 dicembre, il cielo si presenterà molto nuvoloso, in alcuni momenti completamente coperto, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Al mattino sono attese piogge sparse al Nord, più insistenti tra Piemonte e Lombardia, mentre sulle zone tirreniche centrali potranno verificarsi brevi fenomeni isolati.

Nel pomeriggio il quadro si sposterà verso il versante adriatico, con precipitazioni tra basse Marche, Abruzzo e Molise, e un possibile coinvolgimento anche di Campania e Puglia settentrionale. Qualche pioggia interesserà inoltre le Isole Maggiori, soprattutto lungo i settori occidentali, e la Calabria tirrenica.

Sulle regioni settentrionali è previsto un miglioramento già dal pomeriggio, con ampie schiarite in arrivo in serata. Le temperature rimarranno pressoché stabili, sia nei valori minimi che massimi. I venti, in graduale rotazione dai quadranti settentrionali, saranno più sostenuti sui bacini esposti.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta sui fondi Ue, Federica Mogherini si dimette dal Collegio d'Europa
Il diplomatico Sannino si dimette: perché Federica Mogherini è indagata, cosa c'è nell'inchiesta per frode
Qatargate, primo sì al Parlamento Ue alla revoca dell’immunità ad Alessandra Moretti: cosa succede ora
Un palazzo da 3,2 milioni di euro comprato proprio nel momento giusto per vincere un bando
Mogherini è accusata di frode in appalti pubblici, fermata e poi rilasciata a Bruxelles
Chi è Federica Mogherini, l'ex ministra italiana fermata a Bruxelles e accusata di frode in Ue
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views